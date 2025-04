B 101 bei Großschirma: Unfall mit Linienbus

Ein Unfall mit einem Bus ereignete sich am Freitagmorgen auf der B 101 zwischen Freiberg und Großschirma. Im Bus der Linie 750 von Döbeln nach Freiberg saßen elf Fahrgäste.

Ein Unfall mit einem Linienbus hat sich am Freitag, 7.20 Uhr auf der B 101 zwischen Kleinwaltersdorf und Großschirma ereignet. Laut Polizei befuhr der 57-jährige Fahrer eines Lkw Mercedes die Leipziger Straße in Richtung Großschirma. Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang Großschirma kam dem Lkw in einer Linkskurve ein Linienbus (Fahrer:...