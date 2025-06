B 101: Radweg nördlich von Großschirma wird am Mittwoch freigegeben

Der Geh-/Radweg zwischen dem Ortsausgang Großschirma und dem Gewerbegebiet Am Steinberg ist rund 1,1 Kilometer lang.

Lange war darum gerungen worden: Am 2. Juli wird der zweite Abschnitt des Geh-/Radweges an der Bundesstraße 101 nördlich von Großschirma für den Verkehr freigegeben. Der straßenbegleitende Asphalt-Radweg zwischen dem Ortsausgang von Großvoigtsberg und dem Gewerbegebiet Am Steinberg ist 1,1 Kilometer lang, teilte das zuständige Landesamt...