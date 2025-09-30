B 173 in Oberschöna: Auto und Kleintransporter kollidieren

Bei dem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 173 in Oberschöna entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der B 173 in Oberschöna ereignet. Das bestätigte Marcus Gerschler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage. Demnach kam es im Einmündungsbereich in der Straße An der Hauptstraße (B 173)/Dorfstraße zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Fiat (Fahrerin: 44)...