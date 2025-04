B 173 zwischen Freiberg und Oberschöna gesperrt

Nach einem Unfall im Baustellenbereich mussten zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße 173 musste zwischen Freiberg und Oberschöna am Montagmittag für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden. Wie Doreen Stein von der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“ sagte, hatte sich kurz vor 12 Uhr ein Verkehrsunfall in Höhe der Baustelle ereignet, an der gegenwärtig die Ersatzfahrbahn zurückgebaut...