  • Backen, basteln, rätseln: Schüler aus Mittelsachsen haben in der zweiten Ferienwoche die Qual der Wahl

Pünktlich zu den Schulferien färbt der Herbst die Natur. Dennoch: Wen es nicht ins Freie zieht, für den gibt es in den Herbstferien in Mittelsachsen viele Angebote.
Pünktlich zu den Schulferien färbt der Herbst die Natur. Dennoch: Wen es nicht ins Freie zieht, für den gibt es in den Herbstferien in Mittelsachsen viele Angebote.
Freiberg
Backen, basteln, rätseln: Schüler aus Mittelsachsen haben in der zweiten Ferienwoche die Qual der Wahl
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vielfältige Freizeitangebote für Familien machen die Herbstferien in der Region Flöha-Freiberg-Mittweida-Rochlitz bunt. Sport lockt ebenso wie Ausflüge in die Schlossküche oder ins Hammerwerk.

Ob interaktive Verfolgungsjagd in der Ritterburg, Schmieden im Hammerwerk oder Tierparkfest - eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und Familien in der Region um Freiberg, Flöha, Mittweida und Rochlitz laden in der zweiten Ferienwoche zu erlebnisreichen Aktivitäten ein. Die „Freie Presse“ gibt Tipps für interessante, spannende und...
Mehr Artikel