Badesaison in Brand-Erbisdorf vorüber: Erzengler Teich wird wegen Instandhaltungsarbeiten abgelassen

Freiberg
Ab nächster Woche soll der Stauspiegel des Teiches kontinuierlich abgesenkt werden. Wann ist Baden wieder möglich?
In Brand-Erbisdorf geht die Badesaison frühzeitig zu Ende. Grund: Wegen Instandsetzungsarbeiten an der wasserseitigen Mauer muss der Erzengler Teich komplett entleert werden. Ab nächster Woche wird der Stauspiegel des Teiches kontinuierlich abgesenkt, teilt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) mit. Die Maßnahme sei in zwei Abschnitte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.