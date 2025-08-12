Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Badesaison in Brand-Erbisdorf vorüber: Erzengler Teich wird wegen Instandhaltungsarbeiten abgelassen

Der Erzengler Badeteich wird wegen Instandsetzungsarbeiten vollständig entleert.
Der Erzengler Badeteich wird wegen Instandsetzungsarbeiten vollständig entleert. Bild: Michael Petzold
Der Erzengler Badeteich wird wegen Instandsetzungsarbeiten vollständig entleert.
Der Erzengler Badeteich wird wegen Instandsetzungsarbeiten vollständig entleert. Bild: Michael Petzold
Freiberg
Badesaison in Brand-Erbisdorf vorüber: Erzengler Teich wird wegen Instandhaltungsarbeiten abgelassen
Von FP
Ab nächster Woche soll der Stauspiegel des Teiches kontinuierlich abgesenkt werden. Wann ist Baden wieder möglich?

In Brand-Erbisdorf geht die Badesaison frühzeitig zu Ende. Grund: Wegen Instandsetzungsarbeiten an der wasserseitigen Mauer muss der Erzengler Teich komplett entleert werden. Ab nächster Woche wird der Stauspiegel des Teiches kontinuierlich abgesenkt, teilt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) mit. Die Maßnahme sei in zwei Abschnitte...
