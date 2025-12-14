Bäckermeister Thomas Jost in Großschirma kennt das Geheimnis: So lagert der Stollen am besten

Die Bäckerei Illgen in Großschirma bei Freiberg verschickt ihre Stollen bis nach Indonesien. Der Bäckermeister verrät, wie verschieden die Geschmäcker schon in Sachsen sind.

Wenn in der Backstube der Bäckerei Illgen in Großschirma die letzten Stollen mit Butter und Puderzucker verziert werden, dann geht für Bäckermeister Thomas Jost ein langer Arbeitstag zu Ende. Seit 23 Uhr standen er und sein Team in der Backstube. Nun übernimmt die Frühschicht.