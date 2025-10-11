Bahnhof Freiberg: Darum wird der Landkreis nicht als Großmieter einziehen

Die Zukunft der Dauerbaustelle beschäftigt die Stadträte - erst recht, seit feststeht, dass der Landkreis nicht wie erhofft Großmieter wird. Warum ist er von seinen Plänen abgerückt?

Der Freiberger Bahnhof ist Thema im Stadtrat und im OB-Wahlkampf. Die Kosten für den Umbau haben sich auf rund 24,5 Millionen Euro summiert, der Rohbau ist fast fertig. Doch die Hoffnungen der Freiberger auf den Landkreis als Großmieter haben sich zerschlagen.