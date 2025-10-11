Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dauerbaustelle in Freiberg: Der Bahnhof soll zum Tor der Stadt umgebaut werden.
Dauerbaustelle in Freiberg: Der Bahnhof soll zum Tor der Stadt umgebaut werden. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Bahnhof Freiberg: Darum wird der Landkreis nicht als Großmieter einziehen
Von Grit Baldauf, Wieland Josch
Die Zukunft der Dauerbaustelle beschäftigt die Stadträte - erst recht, seit feststeht, dass der Landkreis nicht wie erhofft Großmieter wird. Warum ist er von seinen Plänen abgerückt?

Der Freiberger Bahnhof ist Thema im Stadtrat und im OB-Wahlkampf. Die Kosten für den Umbau haben sich auf rund 24,5 Millionen Euro summiert, der Rohbau ist fast fertig. Doch die Hoffnungen der Freiberger auf den Landkreis als Großmieter haben sich zerschlagen.
