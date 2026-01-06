MENÜ
Vandalismus: Der Snackautomat am Bahnsteig 1 des Freiberger Bahnhofes wurde beschädigt.
Vandalismus: Der Snackautomat am Bahnsteig 1 des Freiberger Bahnhofes wurde beschädigt. Bild: Andy Scharf
Freiberg
Bahnhof Freiberg: Ermittlungen nach Beschädigung von Snackautomat
Von Heike Hubricht
Ein beschädigter Snackautomat am Bahnhof Freiberg beschäftigt die Bundespolizei.

Vandalismus am Bahnhof Freiberg: Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung an einem Snackautomaten am Bahnsteig 1 laufen. Der Vorfall ist der Bundespolizei bekannt und wurde bereits am 19. Dezember 2025 aufgenommen. Das teilte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag auf Nachfrage der „Freien Presse“ mit. Die Beschädigungen...
Mehr Artikel