Bahnhof Freiberg: Ermittlungen nach Beschädigung von Snackautomat

Freiberg
Ein beschädigter Snackautomat am Bahnhof Freiberg beschäftigt die Bundespolizei.
Vandalismus am Bahnhof Freiberg: Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung an einem Snackautomaten am Bahnsteig 1 laufen. Der Vorfall ist der Bundespolizei bekannt und wurde bereits am 19. Dezember 2025 aufgenommen. Das teilte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag auf Nachfrage der „Freien Presse“ mit. Die Beschädigungen...
