Eine gute Nachricht vom Freiberger Bahnhof

Wochenlang war der Snackautomat am Bahnsteig 1 des Freiberger Bahnhofs nach Randale defekt – bis zum Freitag.

Eine gute Nachricht zum Wochenende: Der defekte Snackautomat am Freiberger Bahnhof ist am Freitag repariert worden. Am späten Nachmittag sortierte ein Arbeiter gerade die Snacks und alkoholfreien Getränke ein. Randalierer hatten Ende vorigen Jahres das Sicherheitsglas des Automaten eingeschlagen. Nach Angaben des Unternehmens Geile...