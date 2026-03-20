MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Das Freiberger Bahnhofsgebäude: Der Snackautomat davor war lange Zeit defekt.
Das Freiberger Bahnhofsgebäude: Der Snackautomat davor war lange Zeit defekt. Foto: Wieland Josch
Das Freiberger Bahnhofsgebäude: Der Snackautomat davor war lange Zeit defekt.
Das Freiberger Bahnhofsgebäude: Der Snackautomat davor war lange Zeit defekt. Foto: Wieland Josch
Freiberg
Eine gute Nachricht vom Freiberger Bahnhof
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wochenlang war der Snackautomat am Bahnsteig 1 des Freiberger Bahnhofs nach Randale defekt – bis zum Freitag.

Eine gute Nachricht zum Wochenende: Der defekte Snackautomat am Freiberger Bahnhof ist am Freitag repariert worden. Am späten Nachmittag sortierte ein Arbeiter gerade die Snacks und alkoholfreien Getränke ein. Randalierer hatten Ende vorigen Jahres das Sicherheitsglas des Automaten eingeschlagen. Nach Angaben des Unternehmens Geile...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.03.2026
2 min.
Snackautomat am Bahnhof Freiberg beschädigt: Das haben die Ermittlungen bisher ergeben
Der Snackautomat am Bahnsteig 1 des Freiberger Bahnhofes wurde im Dezember 2025 beschädigt.
Am Bahnhof Freiberg wurde ein Snackautomat beschädigt. Die Bundespolizei hatte den Fall bereits Ende 2025 aufgenommen. Was sagen Ermittler und Betreiber über den aktuellen Stand?
Heike Hubricht
20:08 Uhr
1 min.
Nach Interview-Kritik: HSV streicht Glatzel aus dem Kader
Muss aussetzen: HSV-Stürmer Robert Glatzel. (Archivbild)
Stürmer Robert Glatzel hat in einem Interview seine Reservistenrolle beim Hamburger SV beklagt. Das hat nun Konsequenzen.
20:00 Uhr
3 min.
Platz für Autos und Fahrräder: In Chemnitz gelten neue Vorschriften für Bauherren
Eigenheime sind von dem neuen Chemnitzer Regelwerk nicht betroffen.
Nach monatelanger Diskussion hat der Stadtrat neue Regeln für das Anlegen von Stellplätzen beschlossen. Wer sich nicht daran hält, zahlt bis zu 11.000 Euro – pro fehlendem Stellplatz.
Michael Müller
19.03.2026
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
06.01.2026
1 min.
Bahnhof Freiberg: Ermittlungen nach Beschädigung von Snackautomat
Vandalismus: Der Snackautomat am Bahnsteig 1 des Freiberger Bahnhofes wurde beschädigt.
Ein beschädigter Snackautomat am Bahnhof Freiberg beschäftigt die Bundespolizei.
Heike Hubricht
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
Mehr Artikel