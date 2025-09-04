Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei fahndet nach unbekannten Einbrechern.
Die Polizei fahndet nach unbekannten Einbrechern. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei fahndet nach unbekannten Einbrechern.
Die Polizei fahndet nach unbekannten Einbrechern. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Freiberg
Baugeräte aus Lagerhalle in Neuhausen entwendet
Redakteur
Von Heiko Hößler
Die Polizei sucht nach den Tätern. Wie sie in das Gebäude gelangten, ist noch unklar.

Unbekannte sind irgendwann in den vergangenen Tagen in eine Lagerhalle an der Ernst-Thälmann-Straße in Neuhausen/Erzgebirge eingebrochen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, stahlen die Täter dabei wertvolle Baugeräte: zwei sogenannte Bodenverdrängungshammer. Mit diesen auch als Bodendurchschlagsgeräte bezeichneten...
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
02.09.2025
1 min.
Zwickau: Einbrecher stehlen Alkohol aus Geschäft
Die Polizei sucht in Zwickau nach Einbrechern.
Wein, Schnaps und Geld haben die Täter erbeutet. Jetzt ist ihnen die Polizei auf den Fersen.
Heiko Hößler
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
13.08.2025
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und floh ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
