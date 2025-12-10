Baugeschichte beim Weihnachts-Special der „Freien Presse“ im Freiberger Pressehaus zu entdecken

Redaktion und Geschäftsstelle der „Freien Presse“ laden zum Weihnachts-Special ein. Zum Programm gehören auch Rundgänge durch das Haus. Bestsellerautorin Sabine Ebert ist zu Gast.

Wenn sich am Freitag, 12. Dezember, um 14 Uhr die Türen zum Weihnachts-Special der Lokalredaktion Freiberg der „Freien Presse“ öffnen, sind sowohl die Leserinnen und Leser von Sachsens größter Tageszeitung, als auch andere Interessierte eingeladen. Für alle haben das Team der Geschäftsstelle am Obermarkt wie auch die Redaktion ein...