Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Baum war zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten war der Bahnverkehr unterbrochen.
Ein Baum war zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten war der Bahnverkehr unterbrochen. Bild: Jan Haertel
Ein Baum war zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten war der Bahnverkehr unterbrochen.
Ein Baum war zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten war der Bahnverkehr unterbrochen. Bild: Jan Haertel
Freiberg
Baum blockierte Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Strecke am Abend wieder frei
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Baum auf den Gleisen hatte seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz behindert. Fahrgäste wurden aus einem Zug evakuiert.

Nachdem der Zugverkehr am Dienstag zwischen Freiberg und Flöha am Dienstag seit dem Morgen wegen eines Oberleitungsschadens stillgestanden hatte, gab es am Abend Entwarnung: Die Störung sei behoben, es stünden wieder beide Gleise für den Zugverkehr zur Verfügung, teilte ein Sprecher der Bahn am Abend mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
2 min.
Züge zwischen Zwickau und Dresden stark genutzt
Volle Züge: Auf der Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Chemnitz und dem Vogtland sind immer mehr Menschen unterwegs (Archivbild)
Die Zahl der Bahnfahrgäste zwischen dem Vogtland und Dresden wächst. Die Züge verbinden wichtige Wirtschaftsräume und Hochschulstandorte.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
18:00 Uhr
2 min.
Wegen Fußball-Spiel: Voller RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz erwartet
Vor und nach dem Fußballspiel in Chemnitz wird es am Mittwoch eng in den Zügen werden.
Am Mittwoch treffen der Chemnitzer FC und der Hallesche FC in einem Regionalliga-Spiel aufeinander. Die Mitteldeutsche Regiobahn warnt vorab vor übervollen Zügen.
Denise Märkisch
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:45 Uhr
1 min.
„Jazz in Church“ in Wechselburg
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel