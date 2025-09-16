Baum blockierte Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Strecke am Abend wieder frei

Freiberg
Ein Baum auf den Gleisen hatte seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz behindert. Fahrgäste wurden aus einem Zug evakuiert.
Nachdem der Zugverkehr am Dienstag zwischen Freiberg und Flöha am Dienstag seit dem Morgen wegen eines Oberleitungsschadens stillgestanden hatte, gab es am Abend Entwarnung: Die Störung sei behoben, es stünden wieder beide Gleise für den Zugverkehr zur Verfügung, teilte ein Sprecher der Bahn am Abend mit.
