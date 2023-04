Baustart in Sayda: Breitband kommt nun auch in Mittelsachsens Südosten

Der symbolische Baustart für den flächendeckenden Breitbandausbau im mittelsächsischen Cluster Süd-Ost wurde am Donnerstag in Sayda vollzogen. Das teilte das ausführende Unternehmen E2Net aus Marienberg mit. Vorausgegangen seien intensive Vorbereitungen und Planungen, so E2Net, eine Tochter der Antennengemeinschaften Erznet und Eins Energie in...