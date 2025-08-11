Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Grüner wirds nicht für Bianka Gothe, der Vorsitzende des Regionalverbands Gartenfreunde Freiberg.
Grüner wirds nicht für Bianka Gothe, der Vorsitzende des Regionalverbands Gartenfreunde Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Grüner wirds nicht für Bianka Gothe, der Vorsitzende des Regionalverbands Gartenfreunde Freiberg.
Grüner wirds nicht für Bianka Gothe, der Vorsitzende des Regionalverbands Gartenfreunde Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Beim Freiberger Gartentag gibt es Tipps über den Gartenzaun
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie wird der Kleingarten spannend für den Nachwuchs? Die Gartenfreunde Freiberg haben jede Menge Ideen. Besucher können sie am Sonntag gerne klauen.

Die Geburtsstunde des Kleingartens schlug im Leipziger Kleingärtnerverein „Dr. Schreber“. „Das war 1864. Dem Gründer ging es darum, Kindern eine gesunde Spielgelegenheit an der frischen Luft zu schaffen.“ In der Mitte der Anlage gab es deshalb eine Spielwiese mit einer Linde und ein Vereinsheim. „Die Eltern konnten sich in den Gärten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
4 min.
Wie überlebt der Garten die Trockenheit? Vier Tipps vom Freiberger Wasserforscher
Wie bleibt der Garten vor Trockenheit verschont? Conrad Jackisch gibt einige Tipps.
Wenn die Hitze zurückkehrt, wird vielen Gärtnern Angst und Bange. Konnten die Pflanzen schon tief genug wurzeln? Werden sie überleben? Mit diesen Maßnahmen wird‘s zumindest wahrscheinlicher.
Johanna Klix
07:38 Uhr
1 min.
Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London
Die europäischen Verbündeten demonstrieren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Staatschef Selenskyj. (Archivbild)
Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07.08.2025
4 min.
Deutschlands krasseste Marathonläuferin läuft durch Freiberg - und der OB läuft mit
Extremsportlerin Joyce Hübner lief am Sonntag auf ihrer 64. Etappe durch den Rabensteiner Wald. Nun kommt sie nach Freiberg.
Joyce Hübner (37) will in 495 Marathonläufen alle deutschen Städte besuchen. Flöha und Hainichen kennt sie schon. Am Sonntag liegt Freiberg auf ihrer Strecke. Der amtierende OB ist vorbereitet.
Cornelia Schönberg
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel