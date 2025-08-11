Beim Freiberger Gartentag gibt es Tipps über den Gartenzaun

Wie wird der Kleingarten spannend für den Nachwuchs? Die Gartenfreunde Freiberg haben jede Menge Ideen. Besucher können sie am Sonntag gerne klauen.

Die Geburtsstunde des Kleingartens schlug im Leipziger Kleingärtnerverein „Dr. Schreber“. „Das war 1864. Dem Gründer ging es darum, Kindern eine gesunde Spielgelegenheit an der frischen Luft zu schaffen.“ In der Mitte der Anlage gab es deshalb eine Spielwiese mit einer Linde und ein Vereinsheim. „Die Eltern konnten sich in den Gärten...