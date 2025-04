Beißattacken im Erzgebirge: So gefährlich leben Zusteller

Die Deutsche Post DHL verzeichnet in Sachsen jedes Jahr etwa 70 bis 80 Fälle, in denen Zusteller von Hunden gebissen wurden. Wie werden Boten geschult? Und was wird im Zweifelsfall aus der Lieferung?

Brief- und Paketzusteller leben nicht ungefährlich: Nachdem ein Hund auf einem Betriebsgelände im Erzgebirge eine Essenslieferantin und einen Postboten gebissen hat, stellt sich die Frage: Wie werden Zusteller auf die Gefahr durch Hunde vorbereitet? Und was wird aus dem Essen oder der Lieferung, wenn ein Zusteller schon knurrend empfangen wird?