Bekommt Dorfchemnitz Sachsens erstes Gemeindewindrad? Das könnte es den Einwohnern bringen

Wenn die Pläne des Bürgermeisters aufgehen, wird Dorfchemnitz das erste Gemeindewindrad in Sachsen betreiben. Jeder Einwohner soll auch persönlich etwas davon haben.

Der Flächennutzungsplan mit neu ausgewiesenen Windkraftgebieten auf Dorfchemnitzer Flur kommt langsam voran: Eigentlich sollten die Gemeinderäte bereits am 26. August 2025 beschließen, den Entwurf öffentlich auszulegen. Denn bevor der Plan gültig ist, gibt es genau vorgeschriebene Genehmigungsschritte: Bei der Auslegung werden Hinweise und...