Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Dorfchemnitz könnte sich schon bald ein Gemeindewindrad drehen.
In Dorfchemnitz könnte sich schon bald ein Gemeindewindrad drehen. Bild: Symbolfoto: Jens Büttner/dpa
In Dorfchemnitz könnte sich schon bald ein Gemeindewindrad drehen.
In Dorfchemnitz könnte sich schon bald ein Gemeindewindrad drehen. Bild: Symbolfoto: Jens Büttner/dpa
Freiberg
Bekommt Dorfchemnitz Sachsens erstes Gemeindewindrad? Das könnte es den Einwohnern bringen
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn die Pläne des Bürgermeisters aufgehen, wird Dorfchemnitz das erste Gemeindewindrad in Sachsen betreiben. Jeder Einwohner soll auch persönlich etwas davon haben.

Der Flächennutzungsplan mit neu ausgewiesenen Windkraftgebieten auf Dorfchemnitzer Flur kommt langsam voran: Eigentlich sollten die Gemeinderäte bereits am 26. August 2025 beschließen, den Entwurf öffentlich auszulegen. Denn bevor der Plan gültig ist, gibt es genau vorgeschriebene Genehmigungsschritte: Bei der Auslegung werden Hinweise und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
05.09.2025
3 min.
Dorfchemnitz: Kontroverse um Windkraftgebiete hält an
Die Dorfchemnitzer AfD-Gemeinderätin Anne-Marie Wolf kam umsonst zur Gemeinderatssitzung.
Die Dorfchemnitzer Gemeinderatssitzung fiel kurzfristig aus, jetzt wird sie nachgeholt. Hintergrund ist einmal mehr der Streit, wie es mit der Windkraft in der Gemeinde weitergehen soll.
Siiri Klose
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
24.07.2025
4 min.
Sayda: Überfüllung bei der Stadtratssitzung - was war da los?
Arbeiten an neuen Windrädern an der Kammstraße zwischen Dorfchemnitz und Clausnitz.
Ein Flächennutzungsplan-Entwurf für Dorfchemnitz sprengte beinahe die Sitzungsordnung. Den Besuchern ging es darum, neue Windräder zu verhindern. Wie hängt das alles miteinander zusammen?
Siiri Klose
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel