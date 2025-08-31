Benzingeruch und Staub: Historische Militärfahrzeuge faszinieren in Halsbrücke

Freiberg
Das Treffen historischer Militärfahrzeuge in Halsbrücke bei Freiberg war ein Besuchermagnet. Neben seltenen Modellen konnte auch mitgefahren werden.
Der Geruch von Diesel und Benzin liegt in der Luft. Aus dem Hauptzelt klingen Soldatenmärsche, während dicker Staub über die Felder weht. Über die abgeernteten Äcker rasen historische Militärfahrzeuge, wirbeln eine Wolke aus Staub hinter sich her. Mittendrin steht Marco Dahten, Organisator des Treffens. Er ist ständig in Bewegung, das...
