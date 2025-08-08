Bereit für die Sächsische Meisterschaft der Bäckerjugend: Die Bäckerei Schmieder in Frauenstein hat eine besondere Gesellin

Freiberg
Wenn für viele der Tag beginnt, hat Katharina Neumaier gerade Feierabend. Doch das stört sie am wenigsten an ihrem Beruf. In sechseinhalb Stunden bekommt sie einiges gebacken.
9 Uhr vormittags in der Bäckerei Schmieder am Frauensteiner Edeka: Roggenbrote, Weißbrote, belegte Brötchen werden über den Tresen gereicht, ein Kind darf aussuchen zwischen einem Plunderstück oder dem Kirschkuchen mit Schokoladendecke. Während für die einen der Tag gerade beginnt, hat Katharina Neumaier gleich Feierabend. Sie arbeitet seit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.