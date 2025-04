Bergbaudenkmal in Halsbrücke mit Hakenkreuzen beschmiert

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro und sucht nach den Tätern.

Halsbrücke.

Ein Bergbaudenkmal am Freiberger Weg in Halsbrücke ist mit insgesamt sieben Hakenkreuzen sowie einem volksverhetzenden Schriftzug verunstaltet worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, hätten bislang Unbekannte in jüngster Vergangenheit eine Fläche von etwa vier Mal vier Metern auf dem Denkmal mit rosa und gelber Farbe beschmiert. Die Kosten zur Beseitigung des Schadens werden laut einer Polizeisprecherin auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Bei der Polizei angezeigt worden ist die Straftat am Nachmittag des Ostermontags. (fp)