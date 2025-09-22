Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Musiker des Bergmusikkorps Freiberg gastieren bei der Expo 2025 in Japan.
Musiker des Bergmusikkorps Freiberg gastieren bei der Expo 2025 in Japan. Bild: Richard Thum
Musiker des Bergmusikkorps Freiberg gastieren bei der Expo 2025 in Japan.
Musiker des Bergmusikkorps Freiberg gastieren bei der Expo 2025 in Japan. Bild: Richard Thum
Freiberg
Bergmusiker vertreten Sachsen auf der Expo 2025 in Osaka
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

13 Musiker des Orchesters reisen für Auftritte am 1. Oktober nach Japan.

Für 13 Musiker des Bergmusikkorps Freiberg beginnt Ende September eine besondere Reise: Sie nehmen an der Expo 2025 in Osaka teil und gestalten dort das Programm im Deutschen Pavillon mit. Unter dem Motto „So geht sächsisch“ präsentiert sich der Freistaat gemeinsam mit erzgebirgischer Handwerkskunst, Meißner Porzellan und Glashütter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
12.09.2025
1 min.
Von der Geschichte der „Russischen Hörner“: Ausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg
Die „Russisch-Horn“-Abteilung des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg.
Mit einer Kabinettausstellung wird der Startschuss zu einem doppelten Jubiläum für das besondere Instrument gegeben.
Wieland Josch
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.08.2025
3 min.
Neuer Musikdirektor beim Bergmusikkorps Saxonia Freiberg: Können Sie Blasmusik, Herr Rögner?
Wolfgang Rögner ist neuer Musikdirektor des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg.
Nachdem Jens Göhler das Dirigat des Orchesters niedergelegt hat, übernimmt nun Wolfgang Rögner. Mit ihm tritt jemand an das Dirigentenpult, der alles andere als ein heuriger Hase in dem Metier ist.
Wieland Josch
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
Mehr Artikel