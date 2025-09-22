Bergmusiker vertreten Sachsen auf der Expo 2025 in Osaka

13 Musiker des Orchesters reisen für Auftritte am 1. Oktober nach Japan.

Für 13 Musiker des Bergmusikkorps Freiberg beginnt Ende September eine besondere Reise: Sie nehmen an der Expo 2025 in Osaka teil und gestalten dort das Programm im Deutschen Pavillon mit. Unter dem Motto „So geht sächsisch“ präsentiert sich der Freistaat gemeinsam mit erzgebirgischer Handwerkskunst, Meißner Porzellan und Glashütter...