Berufsinformationszentrum in Freiberg wird umgebaut

Freiberg
Das BIZ Freiberg schließt ab 5. Januar 2026 für umfangreiche Renovierungen. Die Neugestaltung zielt auf ein optimiertes Beratungsangebot ab.
Das Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Freiberg bleibt aufgrund umfangreicher Umbaumaßnahmen ab dem 5. Januar 2026 vorübergehend geschlossen. Mit der Modernisierung werden die Räumlichkeiten künftig zeitgemäßer, barrierefreier und besser auf die Bedürfnisse der Besucher ausgerichtet, teilt Pressesprecherin Antje...
