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Probleme im Muskel-Skelett-Bereich - landläufig „Rücken“ genannt - sorgen in Mittelsachsen für die meisten Ausfalltage wegen Krankheit.
Probleme im Muskel-Skelett-Bereich - landläufig „Rücken“ genannt - sorgen in Mittelsachsen für die meisten Ausfalltage wegen Krankheit. Symbolfoto: picture alliance/Lino Mirgeler/dpa
Der Februar war 2025 und 2024 bei der AOK der Monat mit dem höchsten Krankenstand in Mittelsachsen.
Der Februar war 2025 und 2024 bei der AOK der Monat mit dem höchsten Krankenstand in Mittelsachsen. Grafik: Ronny Schilder
Diplom-Soziologe Helmut Schröder ist einer der beiden Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK.
Diplom-Soziologe Helmut Schröder ist einer der beiden Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK. Foto: AOK Bundesverband
Probleme im Muskel-Skelett-Bereich - landläufig „Rücken“ genannt - sorgen in Mittelsachsen für die meisten Ausfalltage wegen Krankheit.
Probleme im Muskel-Skelett-Bereich - landläufig „Rücken“ genannt - sorgen in Mittelsachsen für die meisten Ausfalltage wegen Krankheit. Symbolfoto: picture alliance/Lino Mirgeler/dpa
Der Februar war 2025 und 2024 bei der AOK der Monat mit dem höchsten Krankenstand in Mittelsachsen.
Der Februar war 2025 und 2024 bei der AOK der Monat mit dem höchsten Krankenstand in Mittelsachsen. Grafik: Ronny Schilder
Diplom-Soziologe Helmut Schröder ist einer der beiden Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK.
Diplom-Soziologe Helmut Schröder ist einer der beiden Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK. Foto: AOK Bundesverband
Freiberg
Beschäftigte zwischen Freiberg, Rochlitz und Flöha häufiger krank: Was steckt dahinter?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
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Mittelsachsen verzeichnete 2025 mehr Krankheitsfälle als der Rest Sachsens. Die AOK und DAK berichten von hohen Ausfallzeiten, besonders durch Muskel-Skelett-Erkrankungen. Was könnte Abhilfe schaffen?

Die Mittelsachsen waren voriges Jahr häufiger krank als der Durchschnittssachse. Das geht aus Zahlen hervor, die von der AOK Plus und der DAK Gesundheit vorgelegt worden sind. Die bei der AOK versicherten Beschäftigten aus Mittelsachsen waren demnach 2025 im Mittel 24,3 Tage krankgeschrieben; die DAK meldete für ihre Versicherten einen...
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