Beschäftigte zwischen Freiberg, Rochlitz und Flöha häufiger krank: Was steckt dahinter?

Mittelsachsen verzeichnete 2025 mehr Krankheitsfälle als der Rest Sachsens. Die AOK und DAK berichten von hohen Ausfallzeiten, besonders durch Muskel-Skelett-Erkrankungen. Was könnte Abhilfe schaffen?

Die Mittelsachsen waren voriges Jahr häufiger krank als der Durchschnittssachse. Das geht aus Zahlen hervor, die von der AOK Plus und der DAK Gesundheit vorgelegt worden sind. Die bei der AOK versicherten Beschäftigten aus Mittelsachsen waren demnach 2025 im Mittel 24,3 Tage krankgeschrieben; die DAK meldete für ihre Versicherten einen...