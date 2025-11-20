Beute in Snackautomaten in Freiberg gemacht

In Freiberg wurde ein Snackautomat gesprengt. Die Inhalte wurden mitgenommen.

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Polizei wegen eines aufgesprengten Snackautomaten an die Frauensteiner Straße in Freiberg gerufen. Am Ort des Geschehens bot sich den Beamten ein Trümmerfeld. Nach der Sprengung hatten die Täter Süßigkeiten, Getränke sowie Tabakwaren aus dem Automaten mitgenommen. Der entstandene Stehl- und Sachschaden...