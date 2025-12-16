Bier macht Geschichte erst lebendig: Braumeister Michael begrüßt 30.000. Besucher

Freiberg
Braumeister Michael begrüßte bei der Freiberger Bierführung den Jubiläumsbesucher. Auf seiner Tour erzählte er, warum „Durst schön macht" und was Freiberg mit einem Bierkrieg und Wagner zu tun hat.
Kevin Krauße ist der 30.000 Besucher der Freiberger Bierführung mit Braumeister Michael. Er hatte die Führung für die Weihnachtsfeier der Tischtennisspieler des Colmnitzer SV organisiert und war von der Ehrung genauso begeistert wie der Rest der Sportfreunde. „Das habe ich nicht erwartet“, sagte er.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.