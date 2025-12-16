MENÜ
Braumeister Michael (l.) begrüße mit Kevin Krauße den 30.000 Gast seiner Bierführung.
Braumeister Michael (l.) begrüße mit Kevin Krauße den 30.000 Gast seiner Bierführung. Bild: Mathias Herrmann
Bürgermeister Martin Seltmann (r.) überreichte dem 30.000 Gast Kevin Krauße ein Andenken.
Bürgermeister Martin Seltmann (r.) überreichte dem 30.000 Gast Kevin Krauße ein Andenken. Bild: Mathias Herrmann
Der Jubiläumsgast Kevin Krauße (2.v.r.) kam mit seinem Sportverein, dem Colmnitzer SV, zur Bierführung.
Der Jubiläumsgast Kevin Krauße (2.v.r.) kam mit seinem Sportverein, dem Colmnitzer SV, zur Bierführung. Bild: Mathias Herrmann
Vom Geschäftsführer des Brauhauses, Holger Scheich (r.), gab es 30.000 Milliliter Bier.
Vom Geschäftsführer des Brauhauses, Holger Scheich (r.), gab es 30.000 Milliliter Bier. Bild: Mathias Herrmann
Kevin Krauße aus Colmnitz ist der 30.000 Gast der Freiberger Bierführung.
Kevin Krauße aus Colmnitz ist der 30.000 Gast der Freiberger Bierführung. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Bier macht Geschichte erst lebendig: Braumeister Michael begrüßt 30.000. Besucher
Von Mathias Herrmann
Braumeister Michael begrüßte bei der Freiberger Bierführung den Jubiläumsbesucher. Auf seiner Tour erzählte er, warum „Durst schön macht" und was Freiberg mit einem Bierkrieg und Wagner zu tun hat.

Kevin Krauße ist der 30.000 Besucher der Freiberger Bierführung mit Braumeister Michael. Er hatte die Führung für die Weihnachtsfeier der Tischtennisspieler des Colmnitzer SV organisiert und war von der Ehrung genauso begeistert wie der Rest der Sportfreunde. „Das habe ich nicht erwartet“, sagte er.
