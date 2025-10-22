Bikerin stürzt in Großvoigtsberg: Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine 32-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall schwer verletzt wurden. Sie wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Ein Bikerin ist bei einem Sturz im Großschirmaer Ortsteil Großvoigtsberg schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, war eine 32-jährige Motorradfahrerin am Dienstagnachmittag mit ihrem Motorrad Honda auf der K 7717 aus Richtung Reichenbach in Richtung Großschirma/B 101 unterwegs. Ungefähr 200 Meter nach... Ein Bikerin ist bei einem Sturz im Großschirmaer Ortsteil Großvoigtsberg schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, war eine 32-jährige Motorradfahrerin am Dienstagnachmittag mit ihrem Motorrad Honda auf der K 7717 aus Richtung Reichenbach in Richtung Großschirma/B 101 unterwegs. Ungefähr 200 Meter nach...