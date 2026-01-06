Bis zu minus 20 Grad in der Nacht: Doch zwischen Freiberg und dem Erzgebirge war es schon kälter

Für viele Wetterstationen war der Dienstagmorgen die kälteste Zeit seit Jahren. Welche historischen Temperaturen wurden in der Region schon gemessen?

Zwischen Mittweida und dem Erzgebirge wird es eisig. Denn da haben die Stationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die niedrigsten Temperaturen seit 30 Tagen gemessen. Mit minus 8 Grad war es in Geringswalde im Vergleich fast warm – denn an der Station in Deutschneudorf-Brüderwiese im Erzgebirge fiel die Temperatur auf minus 19 Grad. Minus 11...