Black Friday im Einzelhandel? Das sagen Verkäufer aus der Freiberger Innenstadt

Im November locken Händler mit gesenkten Preisen. Auch in Freiberg machen Geschäfte besondere Angebote. Doch viele Läden entscheiden sich dagegen, bei der Rabattschlacht mitzumachen.

Wie jedes Jahr im November locken die Geschäfte der Freiberger Innenstadt mit Rabatten. Der Black Friday steht wieder vor der Tür. Die Verkaufs-Tradition stammt aus den USA: Dort werben am Freitag nach Thanksgiving vor allem Onlinehändler mit gesenkten Produkten. In Deutschland sind die Angebote besonders für Weihnachtsgeschenke beliebt. Wie...