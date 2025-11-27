Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Ist das Vogtland im Black-Friday-Rausch? Nicht alle Händler sind begeistert: „Ich möchte ja auch keine Wurst für weniger Geld“

In der Plauener Stadt-Galerie nehmen viele Unternehmen am Black Friday teil. Heike Müller kommt gerade aus dem Geschäft Street One.
In der Plauener Stadt-Galerie nehmen viele Unternehmen am Black Friday teil. Heike Müller kommt gerade aus dem Geschäft Street One. Bild: Ellen Liebner
Die Plauener Stadt-Galerie in der Black Week.
Die Plauener Stadt-Galerie in der Black Week. Bild: Ellen Liebner
Die Buchhandlung Thalia nimmt auch an der Black Week teil. Lediglich Sonderangebote, die die Verlage vorgeben, können preisreduziert an den Kunden weitergegeben werden, sagt Filialleiterin Steffi Korndörfer.
Die Buchhandlung Thalia nimmt auch an der Black Week teil. Lediglich Sonderangebote, die die Verlage vorgeben, können preisreduziert an den Kunden weitergegeben werden, sagt Filialleiterin Steffi Korndörfer. Bild: Ellen Liebner
In der Plauener Stadt-Galerie nehmen viele Unternehmen am Black Friday teil. Heike Müller kommt gerade aus dem Geschäft Street One.
In der Plauener Stadt-Galerie nehmen viele Unternehmen am Black Friday teil. Heike Müller kommt gerade aus dem Geschäft Street One. Bild: Ellen Liebner
Die Plauener Stadt-Galerie in der Black Week.
Die Plauener Stadt-Galerie in der Black Week. Bild: Ellen Liebner
Die Buchhandlung Thalia nimmt auch an der Black Week teil. Lediglich Sonderangebote, die die Verlage vorgeben, können preisreduziert an den Kunden weitergegeben werden, sagt Filialleiterin Steffi Korndörfer.
Die Buchhandlung Thalia nimmt auch an der Black Week teil. Lediglich Sonderangebote, die die Verlage vorgeben, können preisreduziert an den Kunden weitergegeben werden, sagt Filialleiterin Steffi Korndörfer. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Ist das Vogtland im Black-Friday-Rausch? Nicht alle Händler sind begeistert: „Ich möchte ja auch keine Wurst für weniger Geld“
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Black Friday lockt auch im Vogtland Kundschaft mit besonderen Schnäppchen in die Geschäfte. Doch wie blicken Händler aus der Region auf den Aktionstag? Das Fazit fällt gemischt aus.

Nicht nur Märkte mit geschmückten Bäumen und Imbissen läuten die Weihnachtszeit ein. Während man draußen gemütlich an den Ständen mit Glühwein und Mandeln verweilt, herrscht in den Einkaufspassagen Hektik. Die Schnäppchenwoche Black Week läuft – und der Black Friday wartet als großes Finale für Schnäppchenjäger. Die „Freie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
Black Friday im Einzelhandel? Das sagen Verkäufer aus der Freiberger Innenstadt
Black Week in Freiberg? Jens Kahrsch vom Taschenbuchladen und Franziska Flack von Lederwaren May können damit wenig anfangen.
Im November locken Händler mit gesenkten Preisen. Auch in Freiberg machen Geschäfte besondere Angebote. Doch viele Läden entscheiden sich dagegen, bei der Rabattschlacht mitzumachen.
Johanna Klix
26.11.2025
5 min.
Black Friday in Sachsen: Große Chance oder große Falle?
Viele Händler beteiligen sich in der Black Week mit Preisnachlässen - doch nicht jedes Angebot ist so günstig, wie es wirkt. (Archivbild)
Rabatte, die nur scheinbar sparen lassen, und Fake-Shops, die immer dreister werden: Was Sachsens Verbraucher jetzt wissen müssen, um nicht in die Black-Friday-Falle zu tappen.
Daniel Josling, dpa
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
06:47 Uhr
1 min.
Dachstuhlbrand in leerstehender Chemnitzer Kaserne
Chemnitzer Feuerwehren haben einen Brand in einem leerstehenden Kasernengebäude rasch löschen können (Symbolbild).
Chemnitzer Feuerwehrleute werden nachts zum Brand einer früheren Kaserne gerufen. Sie können die Flammen rasch löschen.
06:30 Uhr
4 min.
Ist eine Jugendherberge im ehemaligen Knast Oederan denkbar?
Johanna Kruse hat Visionen für die Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt.
Die Sonderausstellung im Weberei-Museum ist einer Facette der Stadtgeschichte gewidmet und der Frage: Wie könnten Gericht und Gefängnis nachgenutzt werden?
Christof Heyden
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel