Ist das Vogtland im Black-Friday-Rausch? Nicht alle Händler sind begeistert: „Ich möchte ja auch keine Wurst für weniger Geld“

Der Black Friday lockt auch im Vogtland Kundschaft mit besonderen Schnäppchen in die Geschäfte. Doch wie blicken Händler aus der Region auf den Aktionstag? Das Fazit fällt gemischt aus.

Nicht nur Märkte mit geschmückten Bäumen und Imbissen läuten die Weihnachtszeit ein. Während man draußen gemütlich an den Ständen mit Glühwein und Mandeln verweilt, herrscht in den Einkaufspassagen Hektik. Die Schnäppchenwoche Black Week läuft – und der Black Friday wartet als großes Finale für Schnäppchenjäger. Die „Freie...