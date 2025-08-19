Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wer zum Schwimmen ein Naturgewässer sucht, ist in Großhartmannsdorf richtig.
Wer zum Schwimmen ein Naturgewässer sucht, ist in Großhartmannsdorf richtig.
Freiberg
Blaualgen sind weg: Großhartmannsdorfer Teich lädt wieder zum Baden ein
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Noch vor wenigen Tagen zogen sich Cyanobakterien durch das beliebte Badegewässer. Die haben sich nun „verdünnisiert“.

Die Blaualgen im Großhartmannsdorfer Teich haben sich aufgelöst. Damit hat sich die Wasserqualität nun so verbessert, dass Badegäste wieder sorgenfrei baden können. Das teilte Großhartmannsdorfs Bürgermeister Dirk Müller (parteilos) zur Gemeinderatssitzung am Montagabend mit. Er habe von der für den Teich zuständigen...
