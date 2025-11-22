Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge

Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen. Bild: Mildner
Andreas Martin und seine Frau Steffi haben Blockhausen im Erzgebirge geschaffen.
Andreas Martin und seine Frau Steffi haben Blockhausen im Erzgebirge geschaffen. Bild: Mildner
Defa-Indianer Gojko Mitić besuchte im Frühsommer 2025 Blockhausen im Erzgebirge, hier mit „Sauensäger“ Andreas Martin.
Defa-Indianer Gojko Mitić besuchte im Frühsommer 2025 Blockhausen im Erzgebirge, hier mit „Sauensäger“ Andreas Martin. Bild: Mildner
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen. Bild: Mildner
Andreas Martin und seine Frau Steffi haben Blockhausen im Erzgebirge geschaffen.
Andreas Martin und seine Frau Steffi haben Blockhausen im Erzgebirge geschaffen. Bild: Mildner
Defa-Indianer Gojko Mitić besuchte im Frühsommer 2025 Blockhausen im Erzgebirge, hier mit „Sauensäger“ Andreas Martin.
Defa-Indianer Gojko Mitić besuchte im Frühsommer 2025 Blockhausen im Erzgebirge, hier mit „Sauensäger“ Andreas Martin. Bild: Mildner
Update
Freiberg
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?

Eine gute Nachricht: Steffi und Andreas Martin vom Walderlebniszentrum Blockhausen in Dorfchemnitz gehören zu den „Tourismushelden Sachsen 2025“. Die beiden Muldaer wurden am Donnerstagabend auf der Messe „Touristik und Caravaning“ in Leipzig geehrt. Die Auszeichnung würdigt Persönlichkeiten, die mit Engagement und Herzblut den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
3 min.
Wie schmeckt der Stollen 2025?: In Blockhausen wird das Rätsel gelüftet
Stollentest 2024: André Bernatzky (l.) und Sebastian Weidelt checken Stollenvariationen.
Bevor die Adventszeit startet, rüsten sich die Meister des Stollengebäcks in Mittelsachsen und Meißen für den Qualitätstest in Dorfchemnitz im Erzgebirge. Was die Besucher erwartet:
Christof Heyden
13:00 Uhr
4 min.
Neuer Laden für elegante Secondhand-Mode in Zwickau: „Wir haben keine Angst vor Online-Konkurrenz“
Katrin Langer (links) und Ines Schubert haben in Zwickau eine Boutique für hochwertige Mode aus zweiter Hand eröffnet.
Zwei Frauen haben trotz XXL-Baustelle am Georgenplatz eine Boutique für Mode aus zweiter Hand eröffnet. Statt Online-Shopping vom Sofa aus, wie bei Vinted oder Momox Fashion, wollen sie ihren Kunden ein ganz anderes Erlebnis bieten.
Elsa Middeke
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
09.11.2025
4 min.
„Gold war gestern, Schokolade ist heute“: Schokoladenstollen in Mittelsachsen im Trend
Die Juroren André Bernatzky (links), Sebastian Weidelt und Nico Heise testen in Blockhausen 93 Stollen.
In Blockhausen im Erzgebirge präsentierten nicht Kettensägenkünstler, sondern Bäcker ihr Handwerk. Für ihre Weihnachtsstollen erhielten sie Höchstpunktzahlen. Doch was kostet Stollen 2025?
Christof Heyden
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
Mehr Artikel