Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge

Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?

Eine gute Nachricht: Steffi und Andreas Martin vom Walderlebniszentrum Blockhausen in Dorfchemnitz gehören zu den „Tourismushelden Sachsen 2025“. Die beiden Muldaer wurden am Donnerstagabend auf der Messe „Touristik und Caravaning“ in Leipzig geehrt. Die Auszeichnung würdigt Persönlichkeiten, die mit Engagement und Herzblut den...