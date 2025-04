Blut spenden, Leben retten: DRK und Möbel Mahler in Siebenlehn laden zum 26. Mal zum Spendetermin ein

Blutspender sind am Samstag, 22. März, im Einrichtungshaus nahe der A 4 willkommen.

Siebenlehn.

Zum 26. Mal organisieren der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost und Möbel Mahler in Siebenlehn einen Blutspendetermin im Einrichtungshaus nahe der Autobahn 4. Blutspender sind am Samstag, 22. März, von 10 bis 17 Uhr willkommen. „Mit ihrer Blutspende leisten die Teilnehmer einen wichtigen Beitrag zur Patientenversorgung in der Region“, heißt es in einer Mitteilung des DRK. Mit jeder Blutspende von einem halben Liter Blut könnten drei Leben gerettet werden, denn aus jeder Spende würden drei lebenswichtige Präparate gewonnen, so der Spendedienst. An jedem Werktag würden allein in Sachsen rund 650 Blutspenden benötigt, um die Versorgung der Patienten in den Kliniken der Region kontinuierlich zu sichern. (fp)

Spender werden um eine Vorab-Terminbuchung gebeten: https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/0960311