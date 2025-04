Böhse-Onkelz-Nacht im Tivoli Freiberg: Engel in Zivil lassen es krachen

Das Konzert der Böhse-Onkelz-Coverband ist in Freiberg eine Tradition. Die Rocker machten nun das Dutzend voll.

„Für uns ist es immer ein Highlight in Freiberg zu spielen", sagt Bassist Holger Rockstroh. Er ist einer der „Engel in Zivil“, die am Freitag nun schon das zwölfte Jahr in Folge zu Gast im Konzert- und Ballhaus Tivoli waren. Vor 750 begeisterten Gästen rockte die „Böhse Onkelz“-Coverband das Haus, auf dessen Bühne schon Rammstein...