Brand auf Autobahn bei Nossen: Lkw-Motor fängt Feuer

Feueralarm auf der A 14: Ein Laster ging in der Nacht in Flammen auf.

Am späten Donnerstagabend ist es auf der Autobahn 14 zwischen den Anschlussstellen Nossen-Nord und Nossen-Ost zu einem LKW-Brand gekommen. Darüber informiert die Polizeidirektion Dresden am Freitag. Aus bisher ungeklärter Ursache brach im Motorraum eines Lkw Daimler-Benz, der in Richtung Dresden unterwegs war, ein Brand aus. Der türkische...