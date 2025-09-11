Brand-Erbisdorf: Citroën überschlägt sich

Freiberg
Ein Autofahrer steuert sein Fahrzeug in den Straßengraben. Er wird dabei leicht verletzt.
Mit dem Schrecken davongekommen ist ein Autofahrer bei einem schweren Unfall am Mittwochabend in Brand-Erbisdorf. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz ereignet: Am Mittwoch gegen 21.05 Uhr war der 35-jährige Fahrer eines Pkw Citroën auf der Bundesstraße 101 aus Richtung Brand-Erbisdorf in Richtung...
