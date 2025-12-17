Brand-Erbisdorf: Garagen-Grundstücke kosten rund 1000 Euro

Die Große Kreisstadt verkauft erneut Grund und Boden, auf dem private Unterstände stehen. Dabei gelten klare Regeln.

Der Stadtrat von Brand-Erbisdorf hat am Dienstagabend einstimmig beschlossen, drei insgesamt 4630 Quadratmeter große Grundstücke am Ring der Einheit an die Nutzer der 107 Garagen auf dem Areal zu verkaufen. Der Kaufpreis liegt dabei nach Angaben der Stadtverwaltung zwischen 900 und 1000 Euro pro Garagenanteil, dazu kommen noch Kaufnebenkosten.