MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Brand-Erbisdorfer Stadtrat tagte unter der Leitung von OB Martin Antonow (Mitte).
Der Brand-Erbisdorfer Stadtrat tagte unter der Leitung von OB Martin Antonow (Mitte). Bild: Steffen Jankowski
Der Brand-Erbisdorfer Stadtrat tagte unter der Leitung von OB Martin Antonow (Mitte).
Der Brand-Erbisdorfer Stadtrat tagte unter der Leitung von OB Martin Antonow (Mitte). Bild: Steffen Jankowski
Freiberg
Brand-Erbisdorf: Garagen-Grundstücke kosten rund 1000 Euro
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Große Kreisstadt verkauft erneut Grund und Boden, auf dem private Unterstände stehen. Dabei gelten klare Regeln.

Der Stadtrat von Brand-Erbisdorf hat am Dienstagabend einstimmig beschlossen, drei insgesamt 4630 Quadratmeter große Grundstücke am Ring der Einheit an die Nutzer der 107 Garagen auf dem Areal zu verkaufen. Der Kaufpreis liegt dabei nach Angaben der Stadtverwaltung zwischen 900 und 1000 Euro pro Garagenanteil, dazu kommen noch Kaufnebenkosten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
03.12.2025
3 min.
Es glitzert wieder: 13 Tipps zum Stollenmarkt Brand-Erbisdorf
Mini-Bergparade zum Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf.
Ab Freitag verwandelt sich der Brander Markt in ein funkelndes Weihnachtswunderland, das mit der Kinder-Bergparade und duftendem Stollen die Herzen der Besucher höher schlagen lässt.
Cornelia Schönberg
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel