Brand-Erbisdorf: Zweifache Mutter kämpft gegen den Krebs

Nancy Pommer erfuhr Ende 2019, dass in ihrem linken Auge ein sehr seltener bösartiger Tumor wuchert. Damit die 35-jährige Frau alternative Behandlungen bezahlen kann, gibt es jetzt eine Spendenaktion.

Nancy Pommer ist eine Kämpfernatur. "Ich will leben - für meine beiden Kinder", sagt die 35-jährige Brand-Erbisdorferin. Vor dreieinhalb Jahren erfuhr sie, dass in ihrem linken Auge ein Aderhautmelanom wuchert, ein sehr seltener bösartiger Tumor. Nach der Behandlung kehrte der Krebs zurück - an einer anderen Stelle im Körper. Jetzt versucht sie alles, um zu leben. Derzeit läuft eine Spendenaktion. Denn die Therapien werden teils nicht von der Krankenkasse übernommen.

Es ist ein sonniger Junitag. Mit einem herzlichen Lächeln empfängt Nancy Pommer die Reporterin. Die schwere Krankheit ist ihr nicht anzusehen. Das linke Auge konnte erhalten werden. "Ich hatte mich dafür gemeinsam mit Ärzten entschieden." Als Nancy Pommer das sagt, schluckt sie. Ihr Lebensgefährte Andy Kirsch, der beim Gespräch dabei ist, streicht ihr über den Rücken.

Der Tag, an dem sich alles änderte

Es war im November 2019, als sie an einem freien Samstag mit dem Auto zum Einkaufen nach Dresden fuhr. Unterwegs bemerkte sie einen Schatten auf dem linken Auge. Und sie hatte Kopfschmerzen. "Ich dachte, das wird schon wieder", erzählt sie. Doch das Sichtfeld verkleinerte sich weiter. Am Montag arbeitete Pommer, die als Vertriebsinnendienstmitarbeiterin bei einem Nossener Unternehmen beschäftigt ist, im Homeoffice. "Aber ich konnte mich nicht konzentrieren." Der Augenarzt in Brand-Erbisdorf vermutete eine Netzhautablösung und wollte sie sofort zur Uniklinik Dresden schicken. "Doch ich musste erst die Betreuung meiner Kinder organisieren, die damals elf und zwölf Jahre alt waren", sagt sie. Mit ihrem Lebensgefährten Andy Kirsch war sie damals noch nicht zusammen.

Am nächsten Tag bestätigte eine Untersuchung in der Dresdner Uniklinik, dass es sich mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit um einen Tumor handelt. Nancy Pommer bekam sofort einen Termin in der Charité. Mutter und Schwester begleiteten sie nach Berlin. Dort erfuhr sie die Diagnose Aderhautmelanom. Von dem Moment an war ihr Leben und das ihrer Familie komplett auf den Kopf gestellt. Ihre Stimme wird brüchig, wenn sie vom Gespräch mit Professor Dr. Antonia Joussen, Direktorin der Klinik für Augenheilkunde der Charité, erzählt. Sie bat die Spezialistin, das Auge zu retten. Die Medizinerin war einverstanden.

So verlief die Behandlung

Aufwendige Operationsvorbereitungen und Vor-OPs folgten. Kurz vor Weihnachten 2019 begannen die Protonen-Bestrahlungen. Sie zeigt die maßangefertigte Maske, die sie tragen musste, um das Umfeld von Makula (Teil der Netzhaut) und Sehnerv zu schützen. "Aufgrund der Lage des Tumors musste ich damit rechnen, dass die Sehkraft verloren geht." Die Augenlinse wurde durch die Strahlen zerstört und musste im Januar 2020 durch eine künstliche Linse ersetzt werden. Dann die Operation. Das Resttumorgewebe musste noch entfernt werden. Nach der OP hatte sie starke Schmerzen. Als sie von den folgenden täglichen Avastin-Spritzen berichtet, holt sie tief Luft und sagt: "Diese Spitzen direkt ins Auge waren die schlimmste Erfahrung." Später waren noch weitere operative Eingriffe und Behandlungen nötig. Ganz verlor sie ihr Augenlicht nicht, sie sieht noch, ob es hell oder dunkel ist.

Erster gemeinsamer Urlaub, wieder auf Arbeit - dann der Rückschlag

Eine Rehabilitation in der Rehaklinik Masserberg folgte. Dann eine Woche an der Ostsee - erstmals gemeinsam mit den Kindern, Andy Kirsch, in den sie sich ein paar Wochen zuvor verliebt hatte, und Hund Pepper. Damals wusste Nancy Pommer schon, dass eine erneute OP ansteht.

Familie, Freunde und Kollegen standen in der schweren Zeit hinter ihr. "Sie sind immer alle für uns da", sagt Nancy Pommer, und es ist zu spüren, dass dies für sie nicht selbstverständlich ist.

Eine Zeit lang sah alles gut aus, sie ging auch wieder arbeiten. Doch dann wurden Lebermetastasen festgestellt. Seitdem kämpft Nancy Pommer erneut gegen den Krebs. Die Charité schlug eine Immuntherapie vor, allerdings sind die Erfolgschancen gering. Um das Geld für alternative Heilverfahren und Fahrtkosten aufbringen zu können, initiierte Andy Kirsch eine Spendenaktion. Die Resonanz ist groß. Nancy Pommer: "Ich danke allen Spendern und jenen, die den Spendenaufruf teilen, von Herzen." (hh)

www.freiepresse.de/nancy