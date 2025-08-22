Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ihr erster gemeinsamer Urlaub nach dem Schlaganfall: Im Juli 2025 haben Anja und Lukas Dittrich ihre Sachen gepackt und sind auf einen barrierefreien Campingplatz gefahren. Bild: Lukas Dittrich
Ihr erster gemeinsamer Urlaub nach dem Schlaganfall: Im Juli 2025 haben Anja und Lukas Dittrich ihre Sachen gepackt und sind auf einen barrierefreien Campingplatz gefahren. Bild: Lukas Dittrich
Freiberg
Nach dem Tumor der Schlaganfall: Wie ein Paar aus Brand-Erbisdorf dem Schicksal trotzt
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Mit 37 erlitt Anja Dittrich einen schweren Schlaganfall. Um sie zu pflegen, hat ihr Mann seinen Job aufgegeben. Sie macht Fortschritte, kommt in der Wohnung aber an Grenzen. Das soll sich ändern.

Die Kühlmatte wirft Falten. Beim Liegen ist das unangenehm. Deshalb versucht Lukas (36), die Matte mit Stricken am Bett zu befestigen. Es ist Anjas Bett und steht im Wohnzimmer. Anja Dittrich (38) sitzt im Rollstuhl. Sie trägt eine schwarze Augenklappe und muss lachen, weil das mit den Stricken nicht so klappt.
