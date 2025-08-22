Nach dem Tumor der Schlaganfall: Wie ein Paar aus Brand-Erbisdorf dem Schicksal trotzt

Mit 37 erlitt Anja Dittrich einen schweren Schlaganfall. Um sie zu pflegen, hat ihr Mann seinen Job aufgegeben. Sie macht Fortschritte, kommt in der Wohnung aber an Grenzen. Das soll sich ändern.

Die Kühlmatte wirft Falten. Beim Liegen ist das unangenehm. Deshalb versucht Lukas (36), die Matte mit Stricken am Bett zu befestigen. Es ist Anjas Bett und steht im Wohnzimmer. Anja Dittrich (38) sitzt im Rollstuhl. Sie trägt eine schwarze Augenklappe und muss lachen, weil das mit den Stricken nicht so klappt.