Brand im „Perzbachstübel“ Langhennersdorf: Ein Akku unter Verdacht

Das Lokal in dem Ortsteil von Oberschöna ist am Mittwoch durch Flammen zerstört worden. Jetzt äußern sich Kripo und Gastwirt zu dem Schaden.

Harald Böhme weiß noch nicht, wie es weitergeht. Der 78-Jährige ist der Gastwirt vom „Perzbachstübel“ in Langhennersdorf - in dem Lokal hat es am Mittwoch gebrannt. „Ich habe die Versicherung informiert und muss jetzt auf Bescheid warten“, sagt Böhme am Tag nach dem Feuer. Vermutlich werde sich noch ein Gutachter den Brandort ansehen:...