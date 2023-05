Brand in Rechenberg: Polizei tippt auf Fehlerstrom

Der Brand, der am Sonntagmorgen ein Wohnhaus in Rechenberg zerstört hat, ist vermutlich durch einen technischen Defekt entstanden. Das hat Julia Schwarzenberg von der Polizeidirektion Chemnitz mitgeteilt. Ein Brandursachenermittler habe den Brandort an der Straße An der Schanze untersucht, so die Mitarbeiterin der Pressestelle: "Im Ergebnis dessen...