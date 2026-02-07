Brand in Voigtsdorf: „Ein paar Minuten später wäre das Wohnhaus dran gewesen“

Das Nebengelass eines Wohnhauses stand am Freitag in Voigtsdorf in Flammen. Wehrleiter Tobias Müller berichtet vom Einsatz. Der Schaden ist hoch. Ein ganz besonderer Oldie war dabei.

Ein brennendes Nebengelass eines Wohnhauses in Voigtsdorf hat am Freitag für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt. 51 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Voigtsdorf, Dorfchemnitz, Wolfsgrund, Zethau und Olbernhau (Drehleiter) waren um 13.25 Uhr alarmiert worden. „Als wir im Seitenweg eintrafen, stand das Nebengebäude, ein großer... Ein brennendes Nebengelass eines Wohnhauses in Voigtsdorf hat am Freitag für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt. 51 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Voigtsdorf, Dorfchemnitz, Wolfsgrund, Zethau und Olbernhau (Drehleiter) waren um 13.25 Uhr alarmiert worden. „Als wir im Seitenweg eintrafen, stand das Nebengebäude, ein großer...