MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Feuerwehrleute löschten in Siebenlehn einen brennenden Roller und ein Boot.
Feuerwehrleute löschten in Siebenlehn einen brennenden Roller und ein Boot. Bild: Symbolbild: Rolf Vennenbernd/dpa
Feuerwehrleute löschten in Siebenlehn einen brennenden Roller und ein Boot.
Feuerwehrleute löschten in Siebenlehn einen brennenden Roller und ein Boot. Bild: Symbolbild: Rolf Vennenbernd/dpa
Freiberg
Brandstiftung: Gestohlener Motorroller in Siebenlehn angezündet
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Motorroller wurde in Nossen gestohlen. In Großschirma wurde er an einen Bootsanhänger gelehnt und angezündet. Was die Folgen waren.

Durch einen brennenden Motorroller wurde am Montag, 5. Januar, kurz nach 20 Uhr auf einem Parkplatz in Siebenlehn auch noch ein Motorboot beschädigt. Zeugen meldeten das Feuer an einem Bootsanhänger an der Albertstraße, so die Polizei. Die Flammen hatten vom Roller auf das Boot übergegriffen, bevor die Feuerwehr sie löschen konnte. Der Roller...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
16.12.2025
1 min.
Laube in einer Kleingartenanlage in Augustusburg steht in Flammen
Feuerwehrleute löschten einen Laubenbrand in Augustusburg.
Weshalb das Gebäude in Brand geraten ist, das ist noch ungeklärt. Was nun folgt.
Lutz Kirchner
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
15:15 Uhr
1 min.
Papiertonne in Plauen steht in Flammen
Feuerwehrleute löschten einen brennenden Papiercontainer im Ortsteil Neundorf.
Der Behälter stand an der Schulstraße. Die Feuerwehr und Polizei eilten zum Ort des Geschehens.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel