Brandstiftung: Gestohlener Motorroller in Siebenlehn angezündet

Ein Motorroller wurde in Nossen gestohlen. In Großschirma wurde er an einen Bootsanhänger gelehnt und angezündet. Was die Folgen waren.

Durch einen brennenden Motorroller wurde am Montag, 5. Januar, kurz nach 20 Uhr auf einem Parkplatz in Siebenlehn auch noch ein Motorboot beschädigt. Zeugen meldeten das Feuer an einem Bootsanhänger an der Albertstraße, so die Polizei. Die Flammen hatten vom Roller auf das Boot übergegriffen, bevor die Feuerwehr sie löschen konnte. Der Roller...