Die Briefwahl zum 2. Wahlgang der Oberbürgermeister-Wahlen in Freiberg hat begonnen.
Die Briefwahl zum 2. Wahlgang der Oberbürgermeister-Wahlen in Freiberg hat begonnen.
Freiberg
Briefwahlbüro geöffnet: Start zur zweiten Runde im OB-Wahlkampf von Freiberg
Redakteur
Von Wieland Josch
Der zweite Wahlgang zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg hat mit der Öffnung des Briefwahlbüros begonnen.

Seit Montag, 9 Uhr ist das Briefwahlbüro im Freiberger Rathaus geöffnet. Damit haben wahlberechtigte Freiberger bis zum 24. Oktober die Möglichkeit, vorab ihre Stimme für den zweiten Wahlgang zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Silberstadt abzugeben. Es ist geöffnet am Montag und Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, am Dienstag von 9 bis 18...
