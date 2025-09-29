Brückenbau im Erzgebirge: Ampelregelung in Neuhausen statt Vollsperrung

Die Brücken im erzgebirgischen Neuhausen waren nur noch eingeschränkt befahrbar. Seit gut drei Monaten läuft nun der Neubau. Für Autofahrer gibt es schon gute Nachrichten.

Seit Mitte Juni werden in Neuhausen zwei Brücken und eine Stützwand entlang der Flöha gebaut. Deshalb ist die S 211 weiterhin gesperrt. Für die Brücke über den Flutgraben sind Fundamente und Widerlager bereits betoniert. Die an das Bauwerk anschließenden Stützwände sowie das Fließgerinne werden derzeit ebenfalls hergestellt. Danach... Seit Mitte Juni werden in Neuhausen zwei Brücken und eine Stützwand entlang der Flöha gebaut. Deshalb ist die S 211 weiterhin gesperrt. Für die Brücke über den Flutgraben sind Fundamente und Widerlager bereits betoniert. Die an das Bauwerk anschließenden Stützwände sowie das Fließgerinne werden derzeit ebenfalls hergestellt. Danach...