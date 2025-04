Buchmesse, Spargel und Handwerkskunst: Vier gute Nachrichten und Tipps aus Mittelsachsen.

Es gibt genug schlechte Meldungen. Das Gute droht in all dem manchmal unterzugehen. Hier sind aber ein paar Nachrichten aus Mittelsachsen, die bessere Laune machen.

Nachricht 1: Lesen in Leipzig. Diese Meldung muss gleich an den Anfang unserer kleinen Reise durch die guten Nachrichten der Woche: Deutschland liest wieder! Man kann gerne beiseite lassen, was gelesen wird, Hauptsache ist doch, dass das Buch wieder einen höheren Stellenwert hat, besonders bei Jüngeren. Passend, dass jetzt gerade die Leipziger...