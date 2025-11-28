Bus statt Bahn: Wer fährt trotz Ersatzverkehr mit der RB 83 zwischen Freiberg und Holzhau?

Immer mal wieder fällt ein Zug der RB 83 aus. Dann verkehren Busse über hügelige Straßen durch das Erzgebirge. Statt Frust überwiegt jedoch die Dankbarkeit bei den Fahrgästen.

In der Bahn kann Bianca Hiltmann entspannen. Nach einem langen Arbeitstag in der Arztpraxis kann sie lesen oder am Handy spielen und ist Zuhause dann bereit für den Feierabend. Auch heute wird die Reise von Freiberg zurück nach Holzhau für die 51-Jährige länger dauern: Jede zweite Stunde fährt ein Bus des Ersatzverkehrs die Strecke ab....