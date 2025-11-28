Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die RB 83 ist aktuell in der einen Stunde ganz normal eine Bahn. In der anderen düst von Freiberg aus ein Bus durch das Erzgebirge.
Vogt’s Reisen übernimmt den Schienenersatzverkehr ziwschen Freiberg und Holzhau.
Vorn sitzen lohnt sich: Dann untermal Rockmusik die erzgebirgische Landschaft.
Freiberg
Bus statt Bahn: Wer fährt trotz Ersatzverkehr mit der RB 83 zwischen Freiberg und Holzhau?
Redakteur
Von Johanna Klix
Immer mal wieder fällt ein Zug der RB 83 aus. Dann verkehren Busse über hügelige Straßen durch das Erzgebirge. Statt Frust überwiegt jedoch die Dankbarkeit bei den Fahrgästen.

In der Bahn kann Bianca Hiltmann entspannen. Nach einem langen Arbeitstag in der Arztpraxis kann sie lesen oder am Handy spielen und ist Zuhause dann bereit für den Feierabend. Auch heute wird die Reise von Freiberg zurück nach Holzhau für die 51-Jährige länger dauern: Jede zweite Stunde fährt ein Bus des Ersatzverkehrs die Strecke ab....
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
14.11.2025
1 min.
Weil ein Zug-Upgrade hakt: Von und nach Holzhau fahren weiter oft Busse
Nach Holzhau verkehren derzeit häufig Busse statt der üblichen Züge (Foto).
Auf der Linie RB83 von Freiberg nach Holzhau fehlt der FEG derzeit ein Zug, und das länger als geplant. Reisende müssen mit Busfahrten vorlieb nehmen.
Konrad Rüdiger
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
24.11.2025
2 min.
Sonderzug aus Chemnitz in Holzhau: Feuerwehr versorgt historische Dampflok mit Wasser
Eine Dampflok wurde in Holzhau von der Feuerwehr mit Wasser betankt.
Ein historischer Sonderzug aus Chemnitz-Hilbersdorf machte Station in Holzhau. Die 85 Jahre alte Dampflok erhielt von der Freiwilligen Feuerwehr Holzhau frisches Wasser für die Rückfahrt.
Heike Hubricht
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
Mehr Artikel