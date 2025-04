Clausnitz mit Claußnitz verwechselt – falsche Feuerwehr wird bei Brand im Erzgebirge alarmiert

Beim schweren Brand am 30. März in Clausnitz im Erzgebirge alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr in Claußnitz bei Burgstädt. 57 Einsatzkräfte rückten mit zehn Fahrzeugen am falschen Ort an.

Umsonst: Zehn Feuerwehrautos und ein Drehleiter-Fahrzeug sind am Sonntagabend nach Claußnitz, Ortsteil Markersdorf, gedüst. Aus Claußnitz, Markersdorf, Diethensdorf, Burgstädt und Taura rückten insgesamt 57 Feuerwehrleute zu der leerstehenden früheren Kohlenhandlung in der Dorfstraße 80 an. Doch als sie am vermeintlichen Einsatzort ankamen,...