Ein Jahr nach dem Brand mit zwei Toten in Clausnitz: Sechs Minuten, die verloren gingen

Sven Reuter (r.) leitet die Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz. Hier mit Disponent Andreas Barthel am Arbeitsplatz des Lagedienstführers. Foto: Siiri Klose

Der Hausbrand am Abend des 30. März 2025 in Clausnitz, dem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle. Foto: Marcel Schlenkrich

Der Alarm für das richtige Clausnitz ging 20.34 Uhr auf dem Handy des Gemeindewehrleiters Nico Liebscher ein. Foto: Siiri Klose

Als Ursache des Brandes stellte die Polizei einen technischen Defekt bei der Hauselektrik des Anbaus zwischen Haus und Garage fest. Foto: Wieland Josch

Das Haus in Clausnitz heute: Die Brandspuren wurden beseitigt. Foto: Eckardt Mildner

In der integrierten Regionalleitstelle Chemnitz gehen Notrufe aus Chemnitz, Mittelsachsen und dem Erzgebirge ein. Die beiden Orte Clausnitz und Claußnitz liegen an zwei verschiedenen Enden von Mittelsachsen. Bild: Tilo Steiner