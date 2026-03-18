Ein Jahr nach dem Brand mit zwei Toten in Clausnitz: Sechs Minuten, die verloren gingen

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Sven Reuter (r.) leitet die Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz. Hier mit Disponent Andreas Barthel am Arbeitsplatz des Lagedienstführers.
Sven Reuter (r.) leitet die Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz. Hier mit Disponent Andreas Barthel am Arbeitsplatz des Lagedienstführers. Foto: Siiri Klose
Der Hausbrand am Abend des 30. März 2025 in Clausnitz, dem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle.
Der Hausbrand am Abend des 30. März 2025 in Clausnitz, dem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle. Foto: Marcel Schlenkrich
Der Alarm für das richtige Clausnitz ging 20.34 Uhr auf dem Handy des Gemeindewehrleiters Nico Liebscher ein.
Der Alarm für das richtige Clausnitz ging 20.34 Uhr auf dem Handy des Gemeindewehrleiters Nico Liebscher ein. Foto: Siiri Klose
Als Ursache des Brandes stellte die Polizei einen technischen Defekt bei der Hauselektrik des Anbaus zwischen Haus und Garage fest.
Als Ursache des Brandes stellte die Polizei einen technischen Defekt bei der Hauselektrik des Anbaus zwischen Haus und Garage fest. Foto: Wieland Josch
Das Haus in Clausnitz heute: Die Brandspuren wurden beseitigt.
Das Haus in Clausnitz heute: Die Brandspuren wurden beseitigt. Foto: Eckardt Mildner
In der integrierten Regionalleitstelle Chemnitz gehen Notrufe aus Chemnitz, Mittelsachsen und dem Erzgebirge ein. Die beiden Orte Clausnitz und Claußnitz liegen an zwei verschiedenen Enden von Mittelsachsen.
In der integrierten Regionalleitstelle Chemnitz gehen Notrufe aus Chemnitz, Mittelsachsen und dem Erzgebirge ein. Die beiden Orte Clausnitz und Claußnitz liegen an zwei verschiedenen Enden von Mittelsachsen. Bild: Tilo Steiner
In der Rettungsleitstelle in Chemnitz arbeiten 95 Menschen. In Spitzenzeiten am Morgen sind 17 Arbeitsplätze besetzt, in ruhigen in der Nacht drei.
In der Rettungsleitstelle in Chemnitz arbeiten 95 Menschen. In Spitzenzeiten am Morgen sind 17 Arbeitsplätze besetzt, in ruhigen in der Nacht drei. Foto: Siiri Klose
Sven Reuter (r.) leitet die Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz. Hier mit Disponent Andreas Barthel am Arbeitsplatz des Lagedienstführers.
Sven Reuter (r.) leitet die Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz. Hier mit Disponent Andreas Barthel am Arbeitsplatz des Lagedienstführers. Foto: Siiri Klose
Der Hausbrand am Abend des 30. März 2025 in Clausnitz, dem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle.
Der Hausbrand am Abend des 30. März 2025 in Clausnitz, dem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle. Foto: Marcel Schlenkrich
Der Alarm für das richtige Clausnitz ging 20.34 Uhr auf dem Handy des Gemeindewehrleiters Nico Liebscher ein.
Der Alarm für das richtige Clausnitz ging 20.34 Uhr auf dem Handy des Gemeindewehrleiters Nico Liebscher ein. Foto: Siiri Klose
Als Ursache des Brandes stellte die Polizei einen technischen Defekt bei der Hauselektrik des Anbaus zwischen Haus und Garage fest.
Als Ursache des Brandes stellte die Polizei einen technischen Defekt bei der Hauselektrik des Anbaus zwischen Haus und Garage fest. Foto: Wieland Josch
Das Haus in Clausnitz heute: Die Brandspuren wurden beseitigt.
Das Haus in Clausnitz heute: Die Brandspuren wurden beseitigt. Foto: Eckardt Mildner
In der integrierten Regionalleitstelle Chemnitz gehen Notrufe aus Chemnitz, Mittelsachsen und dem Erzgebirge ein. Die beiden Orte Clausnitz und Claußnitz liegen an zwei verschiedenen Enden von Mittelsachsen.
In der integrierten Regionalleitstelle Chemnitz gehen Notrufe aus Chemnitz, Mittelsachsen und dem Erzgebirge ein. Die beiden Orte Clausnitz und Claußnitz liegen an zwei verschiedenen Enden von Mittelsachsen. Bild: Tilo Steiner
In der Rettungsleitstelle in Chemnitz arbeiten 95 Menschen. In Spitzenzeiten am Morgen sind 17 Arbeitsplätze besetzt, in ruhigen in der Nacht drei.
In der Rettungsleitstelle in Chemnitz arbeiten 95 Menschen. In Spitzenzeiten am Morgen sind 17 Arbeitsplätze besetzt, in ruhigen in der Nacht drei. Foto: Siiri Klose
Freiberg
Ein Jahr nach dem Brand mit zwei Toten in Clausnitz: Sechs Minuten, die verloren gingen
Redakteur
Von Siiri Klose
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Bei einem Brand mit Todesfolge im Erzgebirge wurde zuerst die falsche Feuerwehr alarmiert. Ein Jahr nach dem Unglück hat die „Freie Presse“ in der Regionalleitstelle Chemnitz nachgehakt, was zur womöglich verhängnisvollen Verwechslung führte.

Es ist dunkel in einem kleinen Dorf im Erzgebirge, als Nachbarn einen Hausbrand entdecken. Die Fenster sind verqualmt, Flammen sind zu sehen. Vor einem Jahr, am 30. März 2025, lief um 20.25 Uhr ein panischer Notruf in der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) in Chemnitz ein. Zwei Minuten später alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr der...
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