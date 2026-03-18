Ein Jahr nach dem Brand mit zwei Toten in Clausnitz: Sechs Minuten, die verloren gingen

Freiberg
Bei einem Brand mit Todesfolge im Erzgebirge wurde zuerst die falsche Feuerwehr alarmiert. Ein Jahr nach dem Unglück hat die „Freie Presse“ in der Regionalleitstelle Chemnitz nachgehakt, was zur womöglich verhängnisvollen Verwechslung führte.
Es ist dunkel in einem kleinen Dorf im Erzgebirge, als Nachbarn einen Hausbrand entdecken. Die Fenster sind verqualmt, Flammen sind zu sehen. Vor einem Jahr, am 30. März 2025, lief um 20.25 Uhr ein panischer Notruf in der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) in Chemnitz ein. Zwei Minuten später alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr der...
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