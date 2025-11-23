Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Teils verstörende Szenen: Der Videoclip „Multimillionär“ mit Katja Krasavice und Andreas Scholz.
Teils verstörende Szenen: Der Videoclip „Multimillionär“ mit Katja Krasavice und Andreas Scholz. Bild: Screenshot/Youtube/Katja Krasavice Music
Rapperin Lisa Krasavice und Jauch-Double Andreas Scholz im neuen Videoclip „Multimillionär“, der am Donnerstag, 13. November, gegen Mitternacht online ging.
Rapperin Lisa Krasavice und Jauch-Double Andreas Scholz im neuen Videoclip „Multimillionär“, der am Donnerstag, 13. November, gegen Mitternacht online ging. Bild: Screenshot/Youtube/Katja Krasavice Music
Katja Krasavice, hier ein Archivfoto, hat auf Instagram mehr als vier Millionen Follower.
Katja Krasavice, hier ein Archivfoto, hat auf Instagram mehr als vier Millionen Follower. Bild: Annette Riedl/dpa
Musiker Andreas Scholz vom Mittelsächsischen Theater gilt als Günther Jauch Double, hier 2023 unter den Händen von Friseurmeisterin Paola in der Maske in Freiberg.
Musiker Andreas Scholz vom Mittelsächsischen Theater gilt als Günther Jauch Double, hier 2023 unter den Händen von Friseurmeisterin Paola in der Maske in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Er hat sichtlich Spaß daran: Als Günther-Jauch-Double wirft Andreas Scholz aus Freiberg/Dresden im Videoclip „Multimilllionär“ von Rapperin Katja Krasavice mit 500-Euro-Scheinen um sich.
Er hat sichtlich Spaß daran: Als Günther-Jauch-Double wirft Andreas Scholz aus Freiberg/Dresden im Videoclip „Multimilllionär“ von Rapperin Katja Krasavice mit 500-Euro-Scheinen um sich. Bild: Screenshot/Youtube/Katja Krasavice Music
Freiberg
Clip „Multimillionär“ von Katja Krasavice mit Musiker vom Freiberger Theater geht viral
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Freiberger Orchestermusiker Andreas Scholz spielt im Musikvideo „Multimillionär“ an der Seite von Katja Krasavice den reichen Verehrer. Er ist als Jauch-Double im Einsatz. Wie kam es dazu?

Für gewöhnlich sitzt Andreas Scholz hinter Pauken und Becken der Mittelsächsischen Philharmonie in Freiberg. Ende Oktober wechselte der 56-jährige Dresdner jedoch die Bühne: Als Doppelgänger von TV-Moderator Günther Jauch („Wer wird Millionär?“) stand er für einen Musikvideodreh mit der Rapperin und Sängerin Katja Krasavice (29) vor...
