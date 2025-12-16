Coca-Cola-Truck in Freiberg: Gibt es dort kostenlos Getränke?

Von 15 bis 20 Uhr sind Besucher eingeladen, den Truck anzuschauen und Fotos zu machen. Viele Kinder freuen sich darauf. Bekommen sie dort Cola?

Gegen 10.30 Uhr wird er auf dem Schloßplatz in Freiberg erwartet, der weihnachtlich geschmückte Coca-Cola-Truck. Von 15 bis 20 Uhr sind Besucher eingeladen, den Truck anzuschauen und Fotos mit dem Coca-Cola-Santa zu machen. Vor Ort wird es auch kostenfrei zwei verschiedene Coca-Cola-Getränke geben, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Hierbei...