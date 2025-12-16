MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Coca-Cola Weihnachtstruck, aufgenommen am 22. November 2020 in Bielefeld.
Der Coca-Cola Weihnachtstruck, aufgenommen am 22. November 2020 in Bielefeld. Bild: Gero Breloer/Coca-Cola
Der Coca-Cola Weihnachtstruck, aufgenommen am 22. November 2020 in Bielefeld.
Der Coca-Cola Weihnachtstruck, aufgenommen am 22. November 2020 in Bielefeld. Bild: Gero Breloer/Coca-Cola
Freiberg
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Gibt es dort kostenlos Getränke?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von 15 bis 20 Uhr sind Besucher eingeladen, den Truck anzuschauen und Fotos zu machen. Viele Kinder freuen sich darauf. Bekommen sie dort Cola?

Gegen 10.30 Uhr wird er auf dem Schloßplatz in Freiberg erwartet, der weihnachtlich geschmückte Coca-Cola-Truck. Von 15 bis 20 Uhr sind Besucher eingeladen, den Truck anzuschauen und Fotos mit dem Coca-Cola-Santa zu machen. Vor Ort wird es auch kostenfrei zwei verschiedene Coca-Cola-Getränke geben, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Hierbei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10:18 Uhr
2 min.
Ohne Diesel: Erster eCitylink in Chemnitz angekommen
Der erste fertiggestellte eCitylink ging Anfang Dezember in Valencia auf die Reise nach Chemnitz.
Der neue vollelektrische Zweisystem-Zug soll künftig Stadt und Umland verbinden. Die neue Bahn-Generation geht jetzt in die Test- und Zulassungsphase.
Ingolf Wappler
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
Mehr Artikel